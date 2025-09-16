Эксперт рассказал, какая мебель делает комнату мрачной

Строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что темная мебель, массивные картины и насыщенные оттенки дверей или штор визуально уменьшают пространство и делают комнату неуютной. По его словам, такие элементы интерьера создают ощущение тесноты и давления, особенно в небольших помещениях без зеркал и дополнительных источников света.

Васильев пояснил, что даже изысканные детали, например бронзовые люстры или деревянные шкафы, выглядят тяжеловесно в маленьких комнатах. Размещение слишком крупных картин на стенах также ошибочно — композиция «съедает» пространство и усиливает мрачное впечатление. Эксперт рекомендовал использовать подобные решения только в просторных помещениях.

Он добавил, что металлизированные покрытия остаются популярными, но при слабом освещении теряют привлекательность: золотой или бронзовый оттенок становится коричневым или горчичным, а серебро — темно-серым. Блеск заметен лишь при хорошем освещении, а в тени интерьер выглядит мрачно.

Похожий эффект возникает и с обоями или плиткой с крупными растительными орнаментами. Васильев отметил, что без достаточного света темные листья и узоры превращаются в плотные темные пятна, делая комнату менее уютной.

Ранее арт-дизайнер Александр Моисеев советовал использовать лампы теплого света и подушки для создания осеннего настроения на кухне. По его словам, мягкий золотистый свет подчеркивает текстуру дерева и блеск металлической фурнитуры.