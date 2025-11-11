Эксперт рассказал, как защитить домашних животных от похищения

Похищение и убийство собаки Симы в Подмосковье вызвало обеспокоенность среди владельцев животных. Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев рассказал, как защитить питомцев от похитителей и какие меры наказания предусмотрены для злоумышленников, сообщает Общественное Телевидение России .

В начале ноября в Новой Москве неизвестный мужчина похитил бордер-колли по кличке Сима во время прогулки. Семья обратилась в полицию, к поискам подключились волонтеры, однако спустя три дня собаку нашли мертвой. Подозреваемого задержали — им оказался 67-летний местный житель, который признался в похищении и убийстве животного. Против него возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Горячев пояснил, что наказание для виновных зависит от квалификации преступления. Если будет доказан сговор, злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, без отягчающих обстоятельств — до трех лет. Животные считаются имуществом, поэтому их кража также подпадает под статью 158 УК РФ, а максимальный срок заключения может составить до девяти лет, если вина будет доказана по обеим статьям.

Эксперты советуют владельцам животных соблюдать меры предосторожности: использовать идентификационные метки и GPS-трекеры, не оставлять питомцев без присмотра, не публиковать лишнюю информацию о них в интернете и быть внимательными во время прогулок. Горячев отметил, что в случае нападения на животное владелец имеет право защищаться в пределах необходимой обороны.

