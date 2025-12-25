Эксперт рассказал, как защитить детей от мошенников в Roblox
Фото - © Клавиатура для ноутбука/Медиасток.рф
Временная блокировка платформы Roblox 3 декабря 2025 года привела к всплеску кибератак на детей и их родителей. Пока пользователи искали способы вернуться в игру, преступники активизировались, предлагая «бесплатные» Robux, обход блокировки и помощь в восстановлении аккаунтов, а на деле выманивали пароли и данные банковских карт. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников рассказал, как распознать обман и защититься, сообщает «Смотрим.ру».
Двухнедельный период до начала переговоров о восстановлении доступа 17 декабря стал для мошенников идеальным временем. Дети массово искали в Сети ответы на вопросы «Roblox не работает, что делать» и попадали в ловушки. Информационная неопределенность сыграла злоумышленникам на руку: под видом «помощи» они распространяли вредоносные программы и фишинговые ссылки.
Для многих детей Roblox — важная социальная среда, поэтому потеря аккаунта воспринимается как катастрофа, что делает их уязвимыми.
Основные схемы обмана:
- Вредоносные программы: под видом «VPN» или утилит для обхода блокировки распространяются трояны, которые дают хакерам контроль над устройством.
- Фишинг: в письмах якобы от поддержки Roblox рассылаются PDF со ссылками на фейковые сайты для кражи логинов и паролей.
- Фейковые боты и стримы: в Telegram и на стримах предлагают «накрутить» валюту, выманивая данные аккаунта.
- Атаки на разработчиков: начинающим создателям игр подсовывают вредоносные библиотеки кода, ворующие пароли.
Дети часто ведутся на уловки из-за высокой значимости виртуальной валюты Robux для статуса среди сверстников, веры в «магию» технологий, тактики постепенного установления доверия (груминга) и страха признаться родителям в ошибке.
Стратегия защиты должна быть комплексной:
- Важно выстроить доверительный диалог, а не полагаться на жесткие запреты.
- Использовать «сетевые щиты» от операторов связи и антивирусы.
- Заблокировать установку приложений из неизвестных источников на Android-устройствах.
- Не привязывать к детским аккаунтам основные банковские карты, использовать виртуальные с лимитом.
- Заключить с ребенком «семейную амнистию»: он должен знать, что может рассказать о проблеме без страха наказания.
Если данные уже утекли:
- В первые 15 минут выйдите из всех сессий в настройках аккаунта Roblox и немедленно смените пароль.
- Проведите полную антивирусную проверку устройства, отключив его от интернета.
- При финансовом ущербе или шантаже обратитесь в полицию.
Фраза «бесплатные робаксы только в мышеловке» должна стать для ребенка таким же правилом, как «мыть руки перед едой». Задача родителей — объяснить, как работает эта «мышеловка».