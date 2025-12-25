сегодня в 17:52

Эксперт рассказал, как защитить детей от мошенников в Roblox

Временная блокировка платформы Roblox 3 декабря 2025 года привела к всплеску кибератак на детей и их родителей. Пока пользователи искали способы вернуться в игру, преступники активизировались, предлагая «бесплатные» Robux, обход блокировки и помощь в восстановлении аккаунтов, а на деле выманивали пароли и данные банковских карт. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников рассказал, как распознать обман и защититься, сообщает «Смотрим.ру» .

Двухнедельный период до начала переговоров о восстановлении доступа 17 декабря стал для мошенников идеальным временем. Дети массово искали в Сети ответы на вопросы «Roblox не работает, что делать» и попадали в ловушки. Информационная неопределенность сыграла злоумышленникам на руку: под видом «помощи» они распространяли вредоносные программы и фишинговые ссылки.

Для многих детей Roblox — важная социальная среда, поэтому потеря аккаунта воспринимается как катастрофа, что делает их уязвимыми.

Основные схемы обмана:

Вредоносные программы: под видом «VPN» или утилит для обхода блокировки распространяются трояны, которые дают хакерам контроль над устройством.

Фишинг: в письмах якобы от поддержки Roblox рассылаются PDF со ссылками на фейковые сайты для кражи логинов и паролей.

Фейковые боты и стримы: в Telegram и на стримах предлагают «накрутить» валюту, выманивая данные аккаунта.

Атаки на разработчиков: начинающим создателям игр подсовывают вредоносные библиотеки кода, ворующие пароли.

Дети часто ведутся на уловки из-за высокой значимости виртуальной валюты Robux для статуса среди сверстников, веры в «магию» технологий, тактики постепенного установления доверия (груминга) и страха признаться родителям в ошибке.

Стратегия защиты должна быть комплексной:

Важно выстроить доверительный диалог, а не полагаться на жесткие запреты.

Использовать «сетевые щиты» от операторов связи и антивирусы.

Заблокировать установку приложений из неизвестных источников на Android-устройствах.

Не привязывать к детским аккаунтам основные банковские карты, использовать виртуальные с лимитом.

Заключить с ребенком «семейную амнистию»: он должен знать, что может рассказать о проблеме без страха наказания.

Если данные уже утекли:

В первые 15 минут выйдите из всех сессий в настройках аккаунта Roblox и немедленно смените пароль. Проведите полную антивирусную проверку устройства, отключив его от интернета. При финансовом ущербе или шантаже обратитесь в полицию.

Фраза «бесплатные робаксы только в мышеловке» должна стать для ребенка таким же правилом, как «мыть руки перед едой». Задача родителей — объяснить, как работает эта «мышеловка».