сегодня в 14:00

Эксперт рассказал, как выбрать правильный рюкзак для школьника

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал, что правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и иметь достаточно жесткую плотную спинку, передает «Газета.Ru» .

Одной из наиболее распространенных ошибок родителей — покупка бесформенного рюкзака.

«Использование таких моделей на постоянной основе дает избыточную нагрузку на область плечевого пояса, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки. Это касается абсолютно любых „мягких“ рюкзаков, в том числе и популярных спортивных брендов», — пояснил врач.

Лучшим выбором для школьника станут модели с плотной анатомической спинкой, которая повторяет естественные изгибы позвоночника — в области грудной клетки и поясницы.

Отдельное внимание следует обратить на глубину рюкзака: она не должна быть слишком большой.