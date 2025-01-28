Эксперт рассказал, как скрыть свой информационный след в Сети от кибермошенников

По словам эксперта, точность цифрового портрета напрямую зависит от активности человека в киберсреде. Если сравнивать жителя деревни, в которой есть только телефонная связь, и человека из мегаполиса, то цифровой след деревенского человека будет намного более приватным, так как он будет оставлять в публичном поле гораздо меньше информации о себе. В целом же, чем более активен пользователь в социальных сетях, на различных порталах и т.п., тем больше сведений о нем будет доступно злоумышленникам.

«Нужно понимать, что существуют два типа цифрового следа. Первый – это след, который остается в государственных информационных системах, и на него гражданин повлиять почти никак не может. Второй – след, который каждый из нас оставляет по собственному желанию, и таким следом можно и нужно управлять», - сказал Мишуков.

Например, можно оставлять неточные или некорректные данные в различных формах регистрации. Как пример, заменить свои ФИО на вымышленные в службах доставки, или регистрироваться только под никнеймом в социальных сетях, не добавляя своего имени.

«Целесообразность удаления имеют данные, нарушающие законодательство, или порочащие честь и достоинство человека или его репутацию, а также создающие угрозу жизни и здоровью человека или членам его семьи. Для остальной информации стоимость ее удаления, в большинстве случаев, будет превышать эффект», - добавил эксперт.

Также необходимо понимать, что из интернета в целом удалить какие-либо данные практически невозможно.

«Речь здесь не только о так называемом «даркнете», но и об обычном сегменте сети. Чем больше вы пытаетесь что-то из публичного доступа изъять, тем большее распространение этот контент получит, как нам не раз демонстрировал «Эффект Стрейзанд», - объяснил Мишуков.

28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных. Праздник учредили, чтобы пользователи интернета не забывали о соблюдении всех правил поведения в Сети, помогающих обезопасить их реальную и виртуальную части жизни.