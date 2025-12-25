Эксперт рассказал, как продлить свежесть новогодней ели с помощью добавок в воду

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов порекомендовал добавлять в воду для новогодней ели глицерин, ацетилсалициловую кислоту и сахар, чтобы дерево дольше сохраняло свежесть, сообщает RT .

Ботаники советуют постепенно адаптировать живую ель к комнатным условиям и устанавливать ее за три-пять дней до Нового года. Это помогает сохранить внешний вид дерева и предотвратить осыпание иголок.

Шихов отметил, что перед установкой следует обрезать основание ели на 2–3 см. Дерево рекомендуется ставить на подставку с емкостью для воды или в обычное ведро.

«Можно добавить 25–50 мл глицерина для сохранения влаги, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 г сахара или использовать специальные растворы из хозяйственного магазина», — рассказал Шихов.

Эксперт также посоветовал не размещать ель рядом с батареями, каминами или нагревателями. При покупке ели в официальном магазине продавец обязан предоставить документы о происхождении дерева, что гарантирует его свежесть и отсутствие болезней.

Для искусственных елей Шихов рекомендовал перед установкой и хранением проводить влажную уборку веток и обрабатывать основание нейтральным моющим средством. Такой уход продлевает срок службы искусственного дерева.

