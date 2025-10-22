Эксперт рассказал, как пожаловаться на просрочку и получить компенсацию

Эксперт Березнюк: при покупке просрочки в магазине можно получить компенсацию

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, как правильно поступить при обнаружении просроченной продукции в магазине и какие меры можно предпринять для защиты своих прав, сообщает RT .

Он отметил, что даже в крупных торговых сетях иногда встречаются просроченные товары. Эксперт посоветовал при обнаружении такого товара сфотографировать его так, чтобы на снимке были видны этикетка с датой, ценник и признаки конкретного магазина. После этого необходимо сообщить о нарушении сотруднику или администратору и потребовать убрать просроченный товар с полки.

Если администрация магазина игнорирует обращение, Березнюк рекомендовал обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, приложив фото или видео нарушения. По его словам, пожаловаться можно даже без покупки товара.

Березнюк пояснил, что после проверки Роспотребнадзор может назначить штраф до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Компенсация покупателю возможна только при покупке просроченного товара и наличии вреда здоровью или имущественного ущерба.

«Чаще всего компенсацию можно получить через досудебную претензию или суд. В случае отравления возможна даже уголовная ответственность», — подытожил эксперт.

