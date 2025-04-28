Эксперт рассказал, как подготовить растения к перевозке на дачу

Эксперт: перевозить растения на дачу лучше в контейнерах с вентиляцией

С приближением дачного сезона многие жителям России отправляют саженцы на свои участки. Чтобы избежать повреждения растений, важно правильно подготовить их к доставке, рассказал РИАМО директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев.

Позаботьтесь об упаковке

Для перевозки саженцев и растений лучше использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями. Это обеспечит приток воздуха и предотвратит перегрев корней. Саженцы рекомендуется разместить в пластиковом горшке, который менее подвержен повреждениям, чем керамический.

«Дополнительно защитить растения от повреждений помогут упаковочные материалы — например, старые газеты, картон или специальные растительные покрытия. Чтобы предотвратить пересыхание, рекомендуем перевозить саженцы с комом земли, обернув его с кусками грунта во влажную хлопковую ткань и высокопрочную бумагу», — рассказал Коптев.

Зафиксируйте растение при перевозке

Чтобы из горшка или контейнера не высыпалась земля, рекомендуется обмотать его несколькими слоями ветоши и воздушно-пузырьковой пленки. Если саженцев много, их нужно уложить так, чтобы они не сталкивались друг с другом. Для этого можно использовать мягкие тканевые подкладки или разделители.

«Небольшие цветы важно скрепить, зафиксировав вместе со стеблем стретч-пленкой. Чтобы растения не повредились при сильных толчках на дороге, внутри коробки не должно оставаться свободного пространства», — добавил специалист.

Отслеживайте температуру

Перед перевозкой нужно проверить прогноз погоды. Если чувствительные к температуре саженцы доставляются автомобильным транспортом через несколько климатических зон, возможно их замерзание или, наоборот, прорастание из-за изменения температуры в пути следования.

Растениям не понравится, если они будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или холода. Обеспечить теплоизоляцию поможет упаковка саженцев в пузырчатую пленку, агроволокно или мешковину.

«Особо чувствительные к холоду растения лучше упаковать в термопакет или положить рядом с ними грелку, избегая при этом ее контакта с корнями. Защитить саженцы от сквозняков поможет короб из пенопласта или картона с теплоизолирующей прослойкой», — заключил эксперт.