Эксперт рассказал, как определить контрафактный алкоголь

Доцент Черниговский: не пейте алкоголь, вкус и запах которого смущает

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский рассказал, как определить контрафактный алкоголь, находясь за границей, а также не приобрести некачественное спиртное в России, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Случаи отравления поддельным алкоголем в туристических странах (Турция, Египет и других) регулярно попадают в криминальные сводки, поэтому важно соблюдать несколько правил», — рассказал Черниговский.

Он посоветовал покупать алкоголь только в надежных местах — супермаркетах, аэропортах, избегая рынков и частных лавок, а тем более продажи на разлив.

Безопасный алкоголь всегда имеет четко пропечатанную этикетку и акцизную марку страны пребывания, а перед поездкой за рубеж стоит заранее узнать в интернете о местных алкогольных марках с хорошими отзывами.

Заниженная цена спиртного также должна насторожить покупателя. Если вы не знаете или сомневаетесь, где купить хороший алкоголь, можно спросить в отеле или у официального гида, посоветовал Черниговский.

Чтобы не нарваться на контрафакт в России, эксперт посоветовал пользоваться приложением «Антиконтрафакт Алко» или свериться с реестром алкогольных лицензий на сайте Росалкогольтабакконтроля, а также всегда обращать внимание на упаковку.

Если же вас смущает вид, вкус или запах спиртного, то лучше не рисковать и вообще отказаться от такого напитка, заключил специалист.