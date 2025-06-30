Эксперт рассказал, как не стать жертвой давки в толпе

Летние фестивали, концерты и праздники часто сопровождаются большим скоплением людей, что может привести к трагическим последствиям. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, как обезопасить себя в толпе, сообщает Life.ru .

«К сожалению, даже в мирное время большое скопление людей может обернуться трагедией. Давка, паника, беспорядки — все это может начаться в считанные секунды. Важно понимать: от такого никто не застрахован. И если вы планируете провести время в окружении множества людей, нужно быть готовым», — сказала Крашкина.

Подготовка перед мероприятием

Перед посещением события предупредите близких о своих планах. Возьмите с собой документы, карточку с контактами родных, информацией о группе крови и аллергиях. Одежда должна быть удобной и закрытой: куртка на замке, убранный капюшон, крепкая обувь. Осмотрите место заранее — найдите аварийные выходы, отметьте узкие проходы и хрупкие конструкции.

Правила поведения в толпе

Избегайте центра скопления — там наибольшая давка. Двигайтесь ближе к краям, заранее продумав путь отхода. Если толпа пришла в движение, не сопротивляйтесь — плывите по потоку, постепенно смещаясь в сторону. Сохраняйте спокойствие, чтобы не поддаваться панике. При сильной скученности разведите согнутые в локтях руки, создав пространство перед грудью.

«Не держите руки в карманах. Так вы не сможете защититься или удержать равновесие», — подчеркнула Крашкина.

Если вы не один

Ребенка лучше нести на руках, обхватив его за шею и талию. Со взрослым спутником держитесь плотно: один ведет, другой крепко держится за одежду или ремень.

«Не кричите. Даже если вы хотите предупредить — делайте это спокойно. Крики типа „Пожар!“ или „Бомба!“ могут запустить панику. Не участвуйте в агрессивных действиях. Не скандируйте, не вступайте в конфликты. Будьте наблюдателем, не участником. Следите за изменениями настроения толпы. Переход от спокойствия к агрессии может произойти за секунду», — добавила врач.

Если упали

Не пытайтесь встать, опираясь на руки. Лучше встать на колени или носки и резко подняться, используя устойчивый предмет или чью-то ногу. Если подняться не получается, свернитесь в позу эмбриона, прикрыв голову руками и прижав подбородок к груди.