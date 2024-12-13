Эксперт рассказал, как использовать русский стиль у себя дома

Русский стиль станет одним из основных трендов в интерьере в наступающем 2025 году. Исполнительный директор компании по производству обоев и настенных покрытий Verol Игорь Бойцанов рассказал, как можно его использовать в жилом помещении, сообщает RuNews24.ru .

По данным опроса, проведенного компанией, 57,5% респондентов готовы сделать ремонт с фрагментами русского стиля, например, приобрести обои с национальными узорами. 27% предпочли декор и посуду в национальном стиле, 2,5% — мебель. Среди опрошенных 5% готовы полностью перейти на русский стиль, а 10% он вовсе не нравится.

«В наступающем году русский стиль действительно будет набирать обороты. Преимущественно в принтах и колористике отделочных материалов», — рассказал Бойцанов.

По его словам, дизайнеры будут предлагать сочетания голубого и белого, красного и синего цветов, золотой. Крупные и яркие рисунки, которые ранее считались дурным тоном, станут топовыми в обоях, панно и как самостоятельные арт-элементы.

Эксперт посоветовал забыть об идеальном интерьере и не бояться экспериментов, в том числе с декором. Это позволит персонализировать интерьер.

В целом в моде сейчас натуральные материалы и экологичность, отметил эксперт.