Эксперт рассказал, как безопасно собрать разбитое стекло за пять минут

Разбитая тарелка или чашка — довольно частое бытовое происшествие в новогоднюю ночь. Правда, ликвидировать его последствия бывает непросто. Как безопасно собрать осколки с пола, РИАМО сообщил эксперт по технике для уборки TROUVER Цaо Синьюй.

По словам эксперта, прежде чем приступить к уборке, важно принять меры предосторожности, чтобы защитить себя от возможных травм: использовать толстые резиновые или кожаные перчатки, чтобы защитить руки от острых осколков. Это особенно важно, если осколки мелкие и трудно различимые. Во-вторых, надеть закрытую обувь. Это предотвратит повреждения стопы, если случайно наступить на острые кусочки стекла.

Далее надо очистить пространство: убрать все предметы, которые могут помешать при уборке, и закрыть двери, чтобы предотвратить доступ домашних животных или детей в зону уборки. Хорошее освещение поможет лучше видеть осколки и избежать случайных травм.

«Начните с того, что аккуратно соберите крупные куски стекла с помощью веника и совка. Двигайтесь медленно и осторожно, чтобы не разносить мелкие осколки по всей комнате. После того как вы соберете крупные осколки, используйте влажную ткань или бумажное полотенце для сбора мелких кусочков. Просто протрите пол, и осколки прилипнут к ткани. Если остались совсем мелкие кусочки, попробуйте использовать липкую ленту. Приложите ее к поверхности пола — она отлично собирает мелкие осколки. Наконец, поместите собранные осколки в жесткую упаковку (например, в коробку или контейнер) и заклейте ее скотчем. Это предотвратит случайное повреждение при утилизации», — сказал эксперт.

Собирая осколки со мягких поверхностей, таких как ковры или диваны, необходимо учитывать некоторые особенности. Надо начать с визуального осмотра поверхности. Затем убрать все видимые фрагменты стекла. После этого тщательно пропылесосить, используя насадку для мягких поверхностей. Это поможет собрать оставшиеся мелкие осколки.

«Промойте мягкую поверхность, если это возможно (например, для некоторых чехлов или подушек), снимите обивку и постирайте ее согласно рекомендациям производителя. Это поможет удалить оставшиеся частицы стекла. Как и в случае с полом, липкая лента или скотч могут быть полезны для сбора мелких осколков с мягких поверхностей. Просто прокатите ее по поверхности — она захватит все мелкие кусочки», — добавил Синьюй.

Разбившееся стекло — это неприятность, но с правильными мерами предосторожности и методами уборки можно быстро и безопасно справиться с этой ситуацией, заключил эксперт.

