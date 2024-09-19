Эксперт рассказал, как автоматизация меняет все сферы экономики

Все отрасли экономики проходят через автоматизацию, например, в сферу образования давно внедрены цифровые сервисы в виде электронных журналов и дневников, сообщил РИАМО руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

«Говоря о техническом прогрессе, можно с уверенностью утверждать, что горизонт планирования сузился с пяти лет до буквально нескольких месяцев. Ежедневно появляются новые технологии, способные если не изменить нашу жизнь, то сделать ее проще и интереснее. Все отрасли экономики проходят через автоматизацию, например, в сферу образования давно внедрены цифровые сервисы в виде электронных журналов и дневников», — сказал Тарасов.

Он добавил, что система выполняет всю некогда бумажную работу за школьных учителей и освобождает им время на подготовку увлекательных уроков.

«Однако умение пользоваться современными технологиями и сервисами — навык, который сегодня особенно ценят работодатели в соискателях. Так, в промышленной сфере востребованы специалисты, обладающие знаниями на стыке самой промышленности и IT», — рассказал эксперт.

Тарасов разъяснил, что, например, оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением — ред.) фактически является программистом в одной из самых востребованных специальностей отрасли. По сути, рабочие становятся новыми айтишниками.

«Искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение — цифровизация и автоматизация коснулись всех жизненных сфер, в том числе и HR. Современные технологии в области человеческих ресурсов призваны облегчить процесс поиска работы и сделать его комфортным и увлекательным. Например, с помощью очков виртуальной реальности можно попробовать себя в роли повара, сварщика, пекаря, маляра, токаря, бариста, сантехника или официанта», — отметил специалист.

Он также подметил, что HR-капсула поможет подготовить успешное резюме — визитную карточку любого соискателя, а благодаря сервису «Фотомеханика» пользователь может в прямом смысле увидеть себя в одной из 11 профессий, сделав фото и скачав его на телефон.

«Определить подходящую профессию будущего можно с помощью нейросети „Кандинский“. Она предложит разные интересные профессии будущего, например, нейропилота или цифрового лингвиста», — резюмировал Тарасов.