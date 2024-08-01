Эксперт раскрыл повальный процент «паленых» сигарет в России

Главред отраслевого информагентства Максим Королев рассказал о ситуации с нелегальной табачной продукцией в России. По его словам, если 10 лет назад ее доля составляла всего 1%, сегодня она выросла до 12-15%, и теперь каждая восьмая пачка сигарет в стране — контрафакт, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Можно встретить экспертные оценки и до 30% рынка, но это мнение уже не так хорошо обосновано, как мнение на базе исследования пустых пачек», — также отметил Королев.

В основном нелегальную продукцию привозят из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Армении и других. Для оценки эксперты проводят опросы на улицах и собирают пустые пачки сигарет, которые потом исследуют.

При этом такие сигареты не оказывают дополнительного вредного влияния на здоровье курильщика, и вопрос состоит именно в налоговой составляющей. Налог на подобный табак уплачен в стране-производителе, а на территории РФ продажа этой продукции незаконна, указал эксперт.