Эксперт раскрыл оптимальное расписание уборки роботом-пылесосом

Правильное расписание при использовании робота-пылесоса — это не просто установка времени запуска, а стратегическое планирование уборки по зонам, типам покрытий и режимам жизни дома. Эксперт по технике для уборки TROUVER, Цао Синьюй рассказала РИАМО об оптимальном расписании уборки роботом-пылесосом.

Современные роботы-пылесосы позволяют создавать сложные, многоуровневые графики через приложение, где каждая комната или даже отдельный участок пола может иметь индивидуальный режим уборки. Но ключевой момент — не в количестве настроек, а в их логике. Расписание должно соответствовать ритму жизни. Уборка работает лучше всего, когда она не мешает, именно поэтому большинство специалистов рекомендуют запускать устройство в утренние или вечерние часы.

«Если в квартире нет детей и животных, достаточно трех уборок в неделю. При наличии питомцев или маленьких детей — до пяти-шести раз. Главное — не частота, а правильное время: робот должен работать тогда, когда его не видят и не слышат», — объяснила эксперт.

Кухня, как зона с наибольшим количеством мелких частиц пищи, жировых брызг и крошек, требует ежедневной уборки — оптимально запускать ее сразу после завтрака, когда все покинули помещение, но следы загрязнений еще не успели впитаться. В приложении можно задать для кухни повышенную мощность всасывания, увеличенное количество проходов и активацию боковых щеток, что обеспечивает удаление даже мельчайших частиц из-под мебели и вдоль плинтусов.

В прихожей и коридорах, где накапливается грязь с обуви, рекомендуется два цикла в день — утром и вечером. Это предотвращает распространение загрязнений по остальному жилому пространству. В этих зонах важно включить режим «интенсивная уборка» и ограничить зоны, где устройство может застрять — например, перед ковриками или дверными порогами.

«Для гостиной и спален, где преобладают пыль, перхоть и волокна тканей, достаточно трех уборок в неделю. При наличии домашних животных эти зоны стоит выделить как „зоны повышенного риска“ и добавить дополнительную уборку по субботам — робот работает в фоновом режиме и не мешает семье. В детской комнате, особенно при активных играх на полу, оптимальное время для уборки — после дневного сна или прогулки, когда ребенка нет в помещении. Для минимизации шума можно включить тихий режим, а также задать фильтрацию по типу частиц и снизить скорость движения», — рассказала Цао.

Для комнат с ковровыми покрытиями рекомендуется режим «глубокая очистка»: робот снижает скорость, усиливает всасывание и делает несколько проходов по одному участку, чтобы эффективно удалить пылевых клещей, шерсть и въевшуюся грязь.

«Современные модели роботов-пылесосов оснащаются раздельными резервуарами, позволяющими использовать специализированные средства для нейтрализации запахов. Отдельный отсек для такого раствора обеспечивает точную дозировку и не смешивается с водой для уборки, что защищает покрытия и сохраняет эффективность очистки. Это помогает поддерживать свежесть в помещениях, где запахи могут накапливаться — без лишнего вмешательства и дополнительных действий со стороны пользователя», — добавила Синьюй.

Голосовые помощники, интегрированные в систему управления, позволяют быстро корректировать расписание без открытия приложения. Команды вроде «запусти уборку кухни» или «увеличь мощность в гостиной на завтра» автоматически применяют сохраненные настройки для нужной зоны, не нарушая общий график.

«Расписание — это не статичный список, а живой инструмент. Оно может меняться в зависимости от сезона, количества гостей, даже от того, где вы оставили обувь на этой неделе», — рекомендует эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.