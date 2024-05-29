Эксперт раскрыл, как сделать интерьер «эмоциональным»

сегодня в 18:15

Арт-директор студии дизайна интерьера BURO Артем Оганян рассказал, что «эмоциональный дизайн» включает в себя проявление эмоций от взаимодействия с объектами, локациями и окружающими людьми, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, «оживить» жилье можно даже в условиях строгого интерьера. Например, добавить мебель округлой формы с «мягкими» тканями в виде шерсти.

Помимо этого, на поднятие настроения может повлиять сочетание любимых цветов, обратил внимание специалист.

«Не стоит бояться сложных и насыщенных оттенков — они помогают создать необычные эффекты, вызывающие эмоции», — посоветовал Оганян.

Также арт-директор порекомендовал расставить в комнате любимые предметы — семейные снимки и изделия, связанные с хобби. Можно и «поиграть» с освещением: рассеянный свет позволит добиться простора и официальности, а подсветка отдельных элементов — драматичности, подчеркнул Оганян.