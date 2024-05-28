Эксперт раскрыл, как охладить перегретый телефон

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что мобильные телефоны могут сильно нагреваться в жару. По его словам, зачастую на это влияют чехлы.

Специалист объяснил, что в современных гаджетах тепло отводится на корпус или раму. При этом некоторые чехлы разрабатываются с вырезами по бокам, чтобы смартфон остужался.

«Потому что процессоры сегодня действительно очень горячие, и под большими нагрузками аппараты разогреваются до 40, а иногда и до 45 градусов», — подчеркнул Муртазин в интервью радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что для охлаждения телефона необходимо лишь на некоторое время снять чехол. Муртазин добавил, что полностью отказываться от этого предмета не стоит, поскольку он поможет защитить корпус от удара.