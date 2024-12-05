Эксперт Пухальская: в России насчитывается более 7,5 млн волонтеров

В России насчитывается более 7,5 миллионов волонтеров, которые участвуют в 109 949 проектах и реализуют 864 855 добрых дел, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

Эти данные свидетельствуют о заметном росте волонтерского движения: в 2020 году волонтеров было около 5 миллионов, а активные проекты и добрые дела постоянно увеличиваются, демонстрируя рост интереса к социальной ответственности и взаимопомощи среди граждан.

«За последние годы мы стали свидетелями множества вдохновляющих примеров, когда обычные люди, объединяясь, преодолевают трудности и помогают тем, кто в этом нуждается. Эти случаи подчеркивают, как простые поступки способны изменить жизни других, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи», — сказала эксперт.

На фоне доминирующих на Западе трендов глобализации и индивидуализма в России возрождаются ценности взаимопомощи и коллективизма. Волонтерство в нашей стране становится не просто социокультурным феноменом, а частью национальной идентичности, отметила Пухальская.

Проект #МЫВМЕСТЕ сделал добровольчество общественной нормой. Благодаря этой акции миллионы россиян осознали, что готовы поддерживать друг друга в непростые времена, формируя сообщество единомышленников.

«Президент России заявил, что Россию по праву можно назвать страной добровольцев, ведь четверть населения РФ занимается волонтерской деятельностью. Владимир Путин лично способствует дальнейшему развитию и укреплению низовых инициатив, что, в свою очередь, укрепляет дух единства и взаимопомощи среди россиян», — добавила политолог.