Эксперт прокомментировал усиление контроля за вывозом стройотходов в Москве

В столице принято решение усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса. Прежде всего это касается частных инвесторов и перевозчиков. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Введение трекеров GPS/ГЛОНАСС и датчиков контроля состояния кузова самосвалов позволит отслеживать перемещение отходов в режиме реального времени, исключая возможность их несанкционированного сброса.

«Решение Сергея Собянина об усилении контроля за вывозом отходов строительства и сноса является важным шагом в борьбе с экологическими проблемами и нелегальным вывозом мусора. Напомню, что некоторые называют мусор золотом», — сказал председатель комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев.

Он добавил, что усиление контроля также будет способствовать формированию более ответственного отношения к обращению с отходами и развитию инфраструктуры по их переработке.

«Это решение не только укрепит экологическую безопасность Москвы и соседних регионов, но и создаст более справедливые условия для добросовестных участников рынка. Благодаря усиленному контролю, недобросовестные перевозчики не смогут уходить от ответственности за несанкционированную утилизацию отходов, а честные компании получат преимущество в конкурентной борьбе», — отметил эксперт.

Также решение предусматривает возможность контроля за перемещением строительных отходов с использованием дорожных камер интеллектуальной транспортной системы мегаполиса.

«Новое постановление повысит прозрачность процессов вывоза отходов строительства и сноса, а также снизит вероятность нарушений в этой сфере. Кроме того, оно будет способствовать улучшению экологической ситуации в столице и соседних регионах Центрального федерального округа», — сообщил градоначальник.

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков подчеркнул, что усиление контроля по вывозу строймусора в Москве позволит решить одну из проблем, когда недобросовестные подрядчики, в нарушение санитарных норм, природоохранного законодательства, оставляют после своей работы горы бетона и арматуры.

«Безответственное поведение ряда подрядных организаций, компаний и частных лиц в сфере услуг ремонта и реконструкции чревато существенной финансовой нагрузкой на ЖКХ комплекс города. Учитывая масштаб объемов строительства в Москве, в том числе жилищного, контроль за вывозом стройотходов и должен быть жестким и эффективным, и применение инновационных технологий позволит достичь высоких результатов», — объяснил Кулаков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении объектов с применением экологичных стандартов.

«Бизнес-парк „Переделкино“ будет представлять собой камерный офисный комплекс класса А, состоящий из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Проект разработан с учетом современных экологичных стандартов. Возведение объекта даст городу около 4,6 тыс. рабочих мест. Завершить строительство бизнес-парка планируется в 2025 году. Сейчас объект готов на 30%», — заключил вице-мэр.