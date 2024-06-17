Эксперт: программа сотрудничества Москвы и Пекина до 2026 года укрепит отношения между городами

В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипотношений между Россией и КНР. Мэр Москвы Сергей Собянин провел очную встречу с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале .

По словам председателя комиссии по архитектуре и градостроительству МГО «Опора России» Дмитрия Мавзолевского, подписание программы сотрудничества между Москвой и Пекином до 2026 года является важным шагом в укреплении отношений между двумя городами. Это соглашение охватывает широкий спектр областей, включая торговлю и экономику, телекоммуникации и IT-технологии, охрану окружающей среды, социальную защиту и здравоохранение, образование, культуру, туризм и градостроительную политику.

«Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере цифровой экономики, электронных услуг в торговле и зеленого финансирования. Обмен опытом по реализации концепции умного города, включая развитие электронных городских услуг и использование искусственного интеллекта в системе управления дорожным движением, будет способствовать повышению эффективности городского управления и улучшению качества жизни горожан», — сказал Мавзолевский.

Он добавил, что Собянин в центре городского планирования также обсудил с главным архитектором Пекина мастер-план развития китайской столицы. Это обсуждение подчеркивает стремление обеих сторон к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, а также к обмену опытом и знаниями в области градостроительства и архитектуры.

В 2023 году взаимная торговля между Москвой и Пекином выросла почти на 25% в сравнении с 2022 годом. При этом на Москву приходилось свыше 40% от общего товарооборота между Россией и Китаем.

Специалисты из Китая помогают столице развивать городскую инфраструктуру, в том числе и строительство метро.

В прошлом году началось совместное с Пекином развитие проекта UrbanTransportData, который представляет собой международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей мегаполисов.

Здравоохранение также является важным направлением — ведущие специалисты китайских клиник и руководители московских больниц обмениваются опытом.

Сотрудничество расширяется в образовательной и культурной сферах, включая углубленное изучение китайского языка в школах Москвы.

Восстанавливается туристический поток из КНР в столицу. В 2023 году Москву посетили боле 244 тыс. туристов из Китая, что почти в 5,5 раза превышает показатели 2022 года.

«Москва и Пекин являются одними из мировых городов-лидеров в области экономического и социального развития. Уверен, наше сотрудничество будет продвигаться еще более динамично», — отметил Собянин.