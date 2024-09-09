Эксперт: программа развития территорий улучшает качество жизни

Создание новых городских пространств, таких как парки и зоны отдыха, имеет огромное значение для городской экосистемы и качества жизни москвичей. Они не только улучшают внешний облик и функциональность города, но и положительно влияют на экономику, сообщила РИАМО директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

«Многоуровневая набережная в „Южном порту“ создаст новые возможности для рекреации и привлечет жителей и туристов, что, в свою очередь, может положительно сказаться на местной экономике. Прозрачный ярус на высоте 30 м будет способствовать новым обзорным точкам на город, создавая уникальный опыт для посетителей», — рассказала Ахсянова.

Она добавила, что в столичном районе Кунцево прогулочные зоны и спортивные площадки будут служить местом для активного досуга и укрепления общественного здоровья. Это поможет создать более вовлеченное сообщество и снизить уровень стресса у жителей.

По словам директора партнерских программ CM International, пешеходный бульвар в «Братцеве» улучшит транспортную доступность и связи между различными районами, сделав их более удобными и безопасными для пешеходов. Это также будет способствовать снижению автомобильного движения в зоне и улучшению качества воздуха.

«В целом такие инициативы способствуют не только эстетике города, но и его устойчивому развитию, полицентричности и формированию активных и безопасных общественных пространств, где жители могут общаться, заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе, — подчеркнула Ахсянова.

Как ранее сообщал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в городе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются новые пространства.

По 236 проектам КРТ планируется благоустроить порядка 1,25 тыс. га участков. Среди них — часть территории бывшей промышленной зоны «Южный порт», на которой обустроят многоуровневую набережную с мариной. Особенностью проекта станет прозрачный ярус, парящий на высоте 30 м.

«Это амбициозный и важный проект для города. Такие инициативы направлены на создание комфортных городских пространств, улучшение инфраструктуры и повышение экологических стандартов. Это может включать создание парковых комплексов, пешеходных зон, велосипедных дорожек, улучшение транспортных развязок и инфраструктуры. Для жителей это означает улучшение качества жизни — появление новых мест для отдыха, спорта, прогулок, а также уменьшение пробок и улучшение экологии. В то же время проекты благоустройства сталкиваются с вызовами, например, сложностями в реализации на местах или согласования интересов разных групп населения», — сказала руководитель направления мастер-планирования и благоустройства UNK landscape Софья Свердлова.

По ее словам, в итоге подобная программа развития Москвы способствует обновлению городской инфраструктуры, что особенно важно для быстро развивающегося мегаполиса с большой плотностью жителей.

В районе Кунцево будут благоустроены прогулочные зоны рядом и на территории жилого квартала со спортивными и детскими пощадками.

Часть бывшей промышленной зоны «Братцево» превратится в пешеходный бульвар между Новопетровским проездом и Выборгской улицей.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации промзоны «Коптево».

«Площадь проектируемой территории составляет около 8 га. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тыс. кв. м со встроенным детским садом на 150 мест, а также современный технопарк площадью более 23 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.