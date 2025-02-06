Эксперт призвал вернуть методы Крупской в воспитании трудных подростков

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский считает необходимым использовать методы А.С. Макаренко и Н.К. Крупской в работе с трудными подростками, сообщает Общественная Служба Новостей .

В России будет создан институт наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. при этом Минпросвещения России утвердит правила, согласно которым комиссии будут принимать решения о назначении наставника подростку.

«Нужно возвращать принципы воспитания Макаренко, Крупской — это они (создали – ред.) механизм, который прекрасно работал», — заявил Оболонский.

По его словам, подросткам нужны не «добрые сердцем» наставники, а опытные профессионалы, которые не привлекались к уголовной ответственности и имеют справку о психологическом здоровье, за которых есть кому поручиться.

По мнению эксперта, наставников для подростков должны выбирать родители, а не соцслужбы.