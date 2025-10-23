Эксперт предупредил о рисках раскрытия личных данных в соцсетях

Глава ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил, что мошенники все чаще собирают информацию о потенциальных жертвах через социальные сети, используя открытые публикации для подготовки атак, сообщает RT .

Он отметил, что открытые данные помогают злоумышленникам узнать, где человек живет, чем занимается, когда бывает дома и кто его близкие. Особую опасность представляют публикации с фотографиями документов, билетов, чеков, посты о дорогих покупках и геометки, позволяющие определить маршруты и место проживания.

Зыков подчеркнул, что даже невинные публикации о детях могут раскрыть школу или фамилию ребенка и использоваться в мошеннических схемах. Детали о работе, доходах или путешествиях могут помочь подобрать ответы на контрольные вопросы или атаковать аккаунты.

Эксперт посоветовал не сообщать о поездках в моменте, не публиковать фотографии билетов с QR-кодами и ограничивать видимость личных данных. Чем меньше информации в сети, тем сложнее ее использовать мошенникам.

