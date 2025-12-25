Эксперт предупредил о рисках новогодних кредитов

Доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Евгений Витман рассказал, почему оформление кредитов на Новый год может обернуться финансовыми трудностями, судебными разбирательствами и даже банкротством, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Многие россияне берут кредиты перед Новым годом, чтобы порадовать себя и близких подарками. Однако, по словам Витмана, такие займы часто становятся причиной долговых проблем.

Эксперт отметил, что праздничное настроение быстро проходит, а обязательства по кредиту остаются. Основная ошибка — брать на себя непосильные выплаты, что может привести к ухудшению качества жизни и даже банкротству. Витман подчеркнул, что банкротство оставляет негативный след в биографии и закрывает путь к серьезным должностям, особенно на госслужбе.

Юрист советует учитывать только реальные доходы, заранее планировать расходы и не надеяться на случайные поступления. Он напомнил, что сегодня условия кредитов прозрачны, и важно трезво оценивать свои возможности. В случае риска импульсивных займов можно оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги» — тогда банк не сможет выдать заем.

Витман добавил, что банкротство допустимо только в крайних случаях, когда все доходы уходят на погашение долгов. Он призвал подходить к финансовым решениям обдуманно, чтобы избежать долговой ямы после праздников.

