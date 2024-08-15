Эксперт предупредил о мошенниках перед новым учебным годом

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Мошенники перед 1 сентября используют рассылки с объявлениями о распродажах в поддельных интернет-магазинах, пишет РИА Новости .

«Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьных товаров», — сообщила агентству куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Злоумышленники рассылают письма и sms со встроенными ссылками для перехода. Таким образом, можно потерять деньги или личные данные, предупредила эксперт.

Чтобы избежать обмана, необходимо делать покупки с помощью известных площадок, где нет предоплаты, добавила Храпунова.