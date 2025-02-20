Эксперт предложила провести системную инвентаризацию зеленых зон в Москве

Директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова считает, что новый закон об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) Москвы позволит более эффективно защищать зеленые зоны мегаполиса, сообщает kp.ru .

Эксперт напомнила, что границы большинства ООЗТ были установлены более 20 лет назад, но за это время многое изменилось в плане развития районов. При этом новое законодательство учитывает современные задачи развития экосистем города.

«Мероприятия по инвентаризации необходимо проводить системно, чтобы получить детальную информацию по каждой зеленой территории», — отметила Довлетярова.

Она уточнила, что нужно исследовать почву, биоразнообразие флоры и фауны. Предстоит масштабная работа с привлечением экспертного сообщества, заключила эксперт.