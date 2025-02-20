Эксперт предложила провести системную инвентаризацию зеленых зон в Москве
Директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова считает, что новый закон об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) Москвы позволит более эффективно защищать зеленые зоны мегаполиса, сообщает kp.ru.
Эксперт напомнила, что границы большинства ООЗТ были установлены более 20 лет назад, но за это время многое изменилось в плане развития районов. При этом новое законодательство учитывает современные задачи развития экосистем города.
«Мероприятия по инвентаризации необходимо проводить системно, чтобы получить детальную информацию по каждой зеленой территории», — отметила Довлетярова.
Она уточнила, что нужно исследовать почву, биоразнообразие флоры и фауны. Предстоит масштабная работа с привлечением экспертного сообщества, заключила эксперт.