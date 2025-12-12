Эксперт предложил запретить электровелосипеды зимой в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил ввести запрет на использование электровелосипедов в зимнее время, объяснив это повышенной опасностью для водителей и пешеходов.

Эксперт отметил, что электровелосипеды не предназначены для использования зимой и могут создавать опасные ситуации на дорогах. По его словам, курьеры на электровелосипедах часто пересекают пешеходные переходы по диагонали, что увеличивает риск аварий.

«Я уже не говорю о тех, кто находится за рулем автомобиля, которым на перерез, наперекор судьбе и на зло бросаются эти курьеры, пересекая по диагонали пешеходные переходы, а кто будет виноват? А будет виноват водитель, который управляет транспортом повышенной опасности. Соответственно, миллион пострадавших и ни одного виноватого. А этот виноватый скроется, уедет и никак его идентифицировать нельзя», — пояснил Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

Он также подчеркнул необходимость изучения правил дорожного движения в школах и введения обязательной сертификации номеров для электровелосипедов, чтобы контролировать нарушения. Кроме того, эксперт обратил внимание на неудобства для пешеходов в зимний период.

«Если водитель за рулем электровелосипеда не грохнулся и не задавил никого, то я уже наблюдаю, как люди, облитые грязью, идут после того, как мимо них неловко проехал курьер. Про это почему-то никто не говорит. А у нас некоторые не только в темных куртках ходят, но и в светлых куртках или пальто, норковых шубах. Давайте беречь пешеходов от самокатов и велосипедов», — заключил Хайцеэр.

