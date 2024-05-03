Эксперт: потоки пешеходов и электросамокатов необходимо разделить

Активное развитие городской инфраструктуры, в частности строительство специальных дорожек, должно обособить движение электросамокатов от пешеходов, сказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

«Скорость движения на самокате сопоставима со средними скоростями движения наземного пассажирского транспорта, поэтому, исходя из вопросов безопасности, важно создать бесшовную инфраструктуру для них. В частности, нужно максимально обособить движение СИМ от пешеходов», — сказал Евгений Михайленко.

По его словам, для этого следует расширить сеть велодорожек, выделить полосы в пределах автомобильных дорог и создать удобные места пересечения крупных городских магистралей и железных дорог.

«Кроме того, нужно разрешить движение СИМ в одном потоке с автомобилями на узких улицах с ограничениями скорости до 30 км/ч», — добавил Евгений Михайленко.

Он подчеркнул, что по данным Росстата, с 2020 по 2023 год общее количество арендных СИМ в России выросло более чем в 9 раз. По прогнозам, к 2025 году количество поездок на электросамокатах в стране вырастет более чем в три раза.