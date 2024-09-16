Эксперт по цифровой грамотности дал советы по защите данных от кибермошенников

Первый совет по защите данных — это постараться завести три-четыре разных пароля, при этом лучше, если они будут состоять минимум из 8 символов и содержать не только цифры, сообщил РИАМО преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько.

«Их (пароли — ред.) можно чередовать для разных приложений», — сказал Скалько.

Он добавил, что вносить личные данные, включая имена, адреса и номера банковских карт, стоит только на очень хорошо знакомых и вызывающих доверие сайтах. При любых подозрениях можно связаться с членом семьи или знакомым.

«Многие знают, что нельзя открывать вложения и ссылки на почте или в мессенджерах от неизвестных отправителей. Но стоит обратить внимание на то, что даже если сообщение пришло от родственника или знакомого, но кажется неожиданным или вызывает подозрение, его аккаунт могли взломать. Лучше связаться с человеком по телефону», — отметил эксперт.

Скалько резюмировал, что, подключаясь к общественному Wi-Fi, не стоит заходить на сайты и в приложения, где хранятся важные данные (банки, «Госуслуги» и другие). Это не значит, что сама сеть небезопасна, но к ней могут подключаться в том числе злоумышленники.