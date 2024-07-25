Эксперт по пожарной безопасности объяснил, где можно готовить шашлыки

В Подмосковье шашлыки нужно готовить в специально оборудованных местах, где предусмотрены технические средства безопасности, сообщил РИАМО эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Шашлыки надо готовить в специально оборудованных местах, на которых предусмотрены технические средства безопасности. В случае возгорания у вас будет возможность экстренно потушить очаг. Большая проблема, когда люди выходят в лес, не имея при себе никаких средств, чтобы в случае чрезвычайной ситуации потушить огонь», — сказал Бойко.

Он добавил, что, если все-таки собрались в лес, то нужно хотя бы запастись дополнительно водой. Не лишним будет взять с собой огнетушители.

«Важно подготовить площадку для того, чтобы там разводить тот же костер: убрать листья, сухостой. То есть нужно провести гигантскую работу для того, чтобы просто пожарить шашлыки. Поэтому, конечно же, нужно выбирать специально оборудованные места», — подчеркнул эксперт.

Бойко уточнил, что перед уходом нужно хорошо пролить водой костер и присыпать землей. Это нужно, чтобы угольки не могли разлететься, а сверху случайно не упали листья.

«Одним словом, важно не допустить повторного возгорания. Поэтому обильно поливаем водой угли, засыпаем песком или землей. Перед уходом нужно все-таки убедиться, что нет дыма, треска углей. Сразу не уходите, а подождите и проследите за тем, как ведет себя очаг, где было возгорание», — заключил специалист.