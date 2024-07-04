Эксперт по гаджетам: маловероятно, что телефон самовоспламенится от жары

Крайне маловероятно, что телефон сам воспламенится в машине от того, что он перегрелся. У смартфонов есть встроенная защита, рассказал РИАМО ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«Крайне маловероятно, что телефон сам воспламенится в машине от того, что он перегрелся. То, что отключается, — стандартная процедура защиты для того, чтобы не повредились компоненты. То есть в них встроена уже защита, которая не позволяет устройству умереть из-за перегрева», — сказал Корнейчук.

Он добавил, что в идеале надо стараться не допускать попадания на телефон прямых солнечных лучей, например, оставляя его в машине на приборной доске.

«В целом современная микроэлектроника создана для того, чтобы эксплуатироваться в температурных условиях от нуля до +50–70, какая-то даже больше. И нужно просто посмотреть в инструкции, что там по температурным режимам. Производители все это испытывали», — отметил эксперт.

Корнейчук уточнил, что Россия не самая жаркая страна, куда поставляется микроэлектроника.

«Допустим, та же Саудовская Аравия. Там жарче, и техника там прекрасно работает. Производители учитывают различные климатические зоны. Не будем забывать, что по большей части техника производится в Китае, где в среднем жарче, чем у нас», — рассказал специалист.

Он поделился одним из распространенных вариантов, которые могут помочь телефону охладиться.

«Если в салоне авто есть кондей, то можно закрепить гаджет с помощью магнита на дефлекторе. Главное, чтобы это был не старый автомобиль, где приходится включать печку, чтобы он не перегрелся. Тут получится уже обратный эффект», — заключил Корнейчук.