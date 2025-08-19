Эксперт по этикету заявила, что рождение ребенка в прямом эфире аморально

Недавно телеведущая Регина Тодоренко заявила о том, что собирается рожать следующего ребенка в прямом эфире в Сети. Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, насколько такое решение является адекватным, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметила специалист, каждая звезда имеет право демонстрировать на публику все свои эмоции и переживания по поводу будущего материнства. Тем не менее, существуют определенные границы, которые не стоит пересекать.

«Звезды, конечно, это тот континент, который даже по законам этикета вправе одевать что угодно и как. Но вот в вопросе демонстрации частей тела, которые напрямую связаны с анатомическими изменениями или процессами — это уже пересечение запрещенных границ. Это однозначно недопустимо, и ожидать одобрения со стороны публики в этом случае не стоит», — уверена Холгова.

Специалист не отрицает, что многие звезды часто совершают эпатажные поступки, но, по ее мнению, это не должно касаться процесса деторождения, так как это медицинская процедура. Многие зрители могут психологически не выдержать происходящего, например, может случится паническая атака.

В заключение Холгова добавила, что рождение ребенка является своего рода таинством вдали от чужих людей. Эксперт осудила звезд, которые ради хайпа и внимания готовы пойти на такие вещи.