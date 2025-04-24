Эксперт по этикету рассказала, когда уместно декольте после 50 лет

Эксперт Холгова: дамам после 50 лет можно показывать зону декольте

Некоторые известные знаменитости, в прошлом демонстрирующие образ роковых соблазнительниц, и с возрастом не отказываются от откровенных нарядов и глубоких вырезов. В пример можно привести Наташу Королеву, Анну Семенович, Аллу Пугачеву. Международный эксперт по этикету Альбина Холгова рассказала, насколько такой стиль допустим в зрелом возрасте, сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, существует возраст, когда демонстрация определенных частей тела становится неприемлемой.

«Дамам после 50 лет можно показывать зону декольте, оголять ноги, если у них хорошая фигура, нет лишнего веса, серьезных возрастных изменений», — отметила Холгова.

Она подчеркнула, что данные правила касаются всех женщин, но для знаменитостей существуют исключения.

Звездам, согласно этикету, позволено оголяться и вести себя раскованно в любом возрасте, даже после 80 лет. Это значит, что Апина, Пугачева и им подобные имеют право демонстрировать грудь и носить платья с разрезами, пояснила Холгова.

Она отметила, что эти правила актуальны как для российского, так и для зарубежного шоу-бизнеса.