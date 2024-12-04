Эксперт по этикету рассказала, что дарить коллегам на Новый год

Эксперт Холгова: коллегам лучше дарить подарки с намеком на профессию

Председатель Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, как выбрать подарок на Новый год для коллег, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно правилам делового этикета, коллегам по работе предпочтительно дарить вещи, связанные с их профессией.

Например, это может быть красивый ежедневник с ручкой в необычном дизайне. Любителям горячих напитков и офисных чаепитий можно подарить вкусный чай или кофе, посоветовала эксперт.

Если вы затрудняетесь с выбором подарка, стоит изучить соцсети коллеги и больше узнать об интересах человека.

Кроме того, приятным и запоминающимся подарком на Новый год будет необычное авторское елочное украшение, которое может пополнить семейную коллекцию и потом передаваться из поколения в поколение, добавила Холгова.