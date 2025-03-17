Назван фактор, сводящий на нет все достоинства биометрии в ее нынешнем виде

Биометрия — очень надежный метод аутентификации и защиты информации. Однако данные биометрии нужно соответствующим образом хранить и обрабатывать, а вот с этим уже есть проблемы и на стороне операторов, и на стороне пользователей, заявил РИАМО руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

Есть существенная разница между технологией и ее практическим применением. Причем, биометрия — понятие крайне широкое, отметил он.

Сама по себе биометрия — крайне надежный метод аутентификации и защиты информации, но данные биометрии нужно соответствующим образом хранить и обрабатывать, а вот с этим уже есть проблемы. Причем как на стороне операторов, так и самих пользователей, подчеркнул эксперт.

«Мы ничего не можем сделать с тем, что злоумышленники, пользуясь методами социальной инженерии, добудут у пользователей необходимые ключевые фразы, произнесенные голосом. И это сводит на нет все удобство использования биометрии», — высказался Полунин.

Эксперт привел показательный пример: государственная система биометрической аутентификации в Индии была взломана несколько раз и государство до сих пор разбирается с последствиями.

«Я выскажу непопулярное мнение, что биометрия в своем текущем виде создает больше проблем, чем решает. Вход по отпечатку пальца в приложение банка — это здорово и удобно, но вот подтверждение операций голосом или оплата «улыбкой» — вряд ли», — сказал он.

С другой стороны, российские банки могут учесть опыт зарубежных коллег, тогда рекомендации ЦБ РФ, который одобрил использование биометрии при выдаче микрозаймов онлайн для борьбы с кибермошенничеством, могут оказаться полезными, добавил Полунин.