Эксперт по безопасности ответила, что делать, если унесло под лед

В ледяной воде важно знать, как избежать опасности и оказать помощь, если кто-то провалился под лед. По словам эксперта по безопасности Ольги Гудковой, выход на лед возможен, когда его толщина превышает 10 см, но необходимо учитывать температурные колебания и трещины, сообщает « МИР 24» .

Оптимально это делать после нескольких дней морозов. Перед выходом следует проверить лед: просверлить отверстие, постучать по нему и обратить внимание на его оттенок.

Если вас унесло под лед, не паникуйте, сбросьте верхнюю одежду и избегайте полного погружения. Распределите вес, раскинув руки и ноги, и пытайтесь выбраться, используя прочные предметы. Если сами не справляетесь, ищите опору и зовите на помощь.

Если вы видите человека под ледяной водой, вызовите спасателей, призовите прохожих на помощь и бросьте спасательное средство — палку или доску. Приближайтесь ползком, чтобы не провалиться в лед. При помощи предмета подтяните пострадавшего к безопасному месту, укутайте его в теплое и обеспечьте питьем, не предлагая лекарства и алкоголь. Вызовите скорую помощь и передайте пострадавшего медикам.

«Чтобы не растеряться в экстренной ситуации, пройдите обучение навыкам оказания первой помощи», — заключила эксперт.