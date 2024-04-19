Эксперт Пименов рассказал, как стать разработчиком игр
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Индустрия разработки игр предоставляет широкое поле для профессионального роста, привлекая таланты из самых разных направлений, сообщил РИАМО директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов.
По данным VK Play, 28% россиян хотели бы работать в сфере разработки игр, а 11% уже трудятся в индустрии либо планируют это сделать после прохождения обучения. Сегодня геймдев – это одна из самых перспективных креативных индустрий России, куда стекаются инвестиции и где сосредотачиваются инновации. Люди приходят в индустрии в том числе в расчете на высокие заработки: например, средняя зарплата программиста в геймдеве составляет 100 тыс. рублей.
По словам эксперта, в индустрии востребованы художники и арт-дизайнеры, программисты и тестировщики, менеджеры и продюсеры, сценаристы, звукорежиссеры и многие другие специалисты.
Как уверяет Пименов, существует пять основных способов попасть в яркий мир разработки игр.
Игровая журналистика
«Первый шаг на пути к карьере в геймдеве можно сделать в игровой журналистике. Речь идет о сотрудничестве со СМИ, порталами или, например, пабликами и в соцсетях. Можно вести свой блог. Это отличный способ погрузиться в игровую культуру, узнать о новинках индустрии и наладить связи с игровыми разработчиками и издателями», - сказал Пименов.
По его словам, журналист может не только критически анализировать игры, но и писать обзоры, проводить интервью и создавать контент о процессе разработки.
«Сильные аналитические навыки, глубокие знания в играх и способность к креативному письму – ваш билет в игровую индустрию через медиа», - добавил специалист.
Участие в геймджемах
Второй путь к карьере в геймдеве – это активное участие в геймджемах, марафонах по созданию игр, где участники собираются вместе, чтобы за короткое время превратить свои идеи в работающий прототип. Мероприятия вроде Ludum Dare или Global Game Jam открывают возможность для воплощения собственных концептов в жизнь, прокачки навыков командной работы и взаимодействия с другими разработчиками.
«Кроме того, у нас есть всероссийский федеральный конкурс «Начни Игру» от платформы АНО «Россия – страна возможностей», которая собирает тысячи участников и мотивирует начинающих «игроделов» объединяться в команды и совершенствовать свои игровые проекты, привлекает экспертов и запускает акселераторы», - отметил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия».
Участие в таких событиях позволяет не только наполнить портфолио уникальными проектами, но и может привести к созданию полноценной игры или даже основанию собственной студии.
Работа на стартовых позициях в геймдев-компаниях
Для тех, кто желает непосредственно стать частью крупных игровых проектов, начальные позиции в геймдев-компаниях – один из самых реалистичных путей. Это может быть позиция тестировщика, младшего программиста, художника или даже ассистента на кухне в офисе студии.
Стартовые позиции дают ценный опыт работы в индустрии, позволяют учиться у более опытных коллег и дают понимание внутренних процессов разработки игр.
«Проявив усердие и талант, вы сможете построить карьерный путь от младшей позиции к ролям с более высокой ответственностью и творческими задачами», - обозначил эксперт.
Путь инди
«Многие талантливые разработчики предпочитают воплощать собственные идеи в жизнь, предпочитая «путь самурая», и становятся инди-разработчиками. В этом направлении геймдева вы будете ответственны за все аспекты создания игры – от концепции до выпуска и продвижения», - рассказал Пименов.
Это путь предпринимательства и самовыражения, который требует глубоких знаний в программировании, дизайне, музыке и маркетинге. Современные технологии и доступность обучающих материалов делают этот путь всё более реальным.
Такие платформы, как Steam или itch.io, предлагают инди-разработчикам возможность дотянуться до аудитории, получить признание, а также столкнуться со всеми подводными камнями геймдева и на собственном опыте освоить основные принципы создания игр.
Получение профильного образования
Сегодня образовательные программы предлагают гибкие подходы, позволяющие сочетать учебу с работой. Многие университеты и колледжи представляют курсы по игровой разработке, которые включают в себя не только теоретические знания, но и практические навыки. Они могут предлагать стажировки и наставничество от профессионалов индустрии, что является отличным способом закрепить знания на практике.
Есть и такие программы, которые дают возможность получить специализированные навыки в индивидуальном темпе, что особенно удобно для тех, кто уже работает в индустрии.
«Например, в университете «Синергия» с 2019 года продолжает свою работу факультет игровой индустрии и киберспорта, в рамках которого есть такие направления, как «Разработка игр», «Арт-художник в GameDev», «Менеджмент в игровой индустрии и кибеспорторте», «Менеджер метавселенных» и так далее», - привел пример преподаватель.
Совмещая работу с обучением, студенты могут глубже понять актуальные задачи индустрии и более эффективно применять новые знания на практике. Это также позволяет им построить портфолио реальных проектов, которое будет весьма ценным при поиске работы после окончания образовательной программы.
Опыт в области геймдева можно использовать и в смежных индустриях. Например, разработчики игр часто находят применение своим навыкам в сфере создания виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), а также в областях, связанных с 3D-моделированием. Специалисты по геймдизайну могут работать над созданием обучающих программ и симуляторов для различных отраслей, таких как медицина или авиация. Эти рынки тоже предлагают множество возможностей для карьерного роста и развития профессиональных навыков.
Эксперт добавил, что карьера в игровой разработке требует не только технических знаний и навыков, но и творческого подхода и умения адаптироваться к постоянно меняющейся технологической среде. Получение профессионального образования, опыт работы над реальными проектами и непрерывное саморазвитие являются ключевыми аспектами успешного построения карьеры в этой динамичной и перспективной сфере.
«Стремление к постоянному обучению и профессиональному росту поможет освоить важные инструменты и технологии, открыть широкие возможности для создания новаторских и влиятельных игровых проектов. Будущее за теми, кто готов учиться, экспериментировать и идти в ногу со временем. Именно таким людям предстоит вывести игровую индустрию к новым вершинам инноваций и творчества», - заключил специалист.