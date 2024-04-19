Эксперт Пименов рассказал, как стать разработчиком игр

По данным VK Play, 28% россиян хотели бы работать в сфере разработки игр, а 11% уже трудятся в индустрии либо планируют это сделать после прохождения обучения. Сегодня геймдев – это одна из самых перспективных креативных индустрий России, куда стекаются инвестиции и где сосредотачиваются инновации. Люди приходят в индустрии в том числе в расчете на высокие заработки: например, средняя зарплата программиста в геймдеве составляет 100 тыс. рублей.

По словам эксперта, в индустрии востребованы художники и арт-дизайнеры, программисты и тестировщики, менеджеры и продюсеры, сценаристы, звукорежиссеры и многие другие специалисты.

Как уверяет Пименов, существует пять основных способов попасть в яркий мир разработки игр.

Игровая журналистика

«Первый шаг на пути к карьере в геймдеве можно сделать в игровой журналистике. Речь идет о сотрудничестве со СМИ, порталами или, например, пабликами и в соцсетях. Можно вести свой блог. Это отличный способ погрузиться в игровую культуру, узнать о новинках индустрии и наладить связи с игровыми разработчиками и издателями», - сказал Пименов.

По его словам, журналист может не только критически анализировать игры, но и писать обзоры, проводить интервью и создавать контент о процессе разработки.

«Сильные аналитические навыки, глубокие знания в играх и способность к креативному письму – ваш билет в игровую индустрию через медиа», - добавил специалист.

Участие в геймджемах

Второй путь к карьере в геймдеве – это активное участие в геймджемах, марафонах по созданию игр, где участники собираются вместе, чтобы за короткое время превратить свои идеи в работающий прототип. Мероприятия вроде Ludum Dare или Global Game Jam открывают возможность для воплощения собственных концептов в жизнь, прокачки навыков командной работы и взаимодействия с другими разработчиками.

«Кроме того, у нас есть всероссийский федеральный конкурс «Начни Игру» от платформы АНО «Россия – страна возможностей», которая собирает тысячи участников и мотивирует начинающих «игроделов» объединяться в команды и совершенствовать свои игровые проекты, привлекает экспертов и запускает акселераторы», - отметил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия».

Участие в таких событиях позволяет не только наполнить портфолио уникальными проектами, но и может привести к созданию полноценной игры или даже основанию собственной студии.

Работа на стартовых позициях в геймдев-компаниях

Для тех, кто желает непосредственно стать частью крупных игровых проектов, начальные позиции в геймдев-компаниях – один из самых реалистичных путей. Это может быть позиция тестировщика, младшего программиста, художника или даже ассистента на кухне в офисе студии.

Стартовые позиции дают ценный опыт работы в индустрии, позволяют учиться у более опытных коллег и дают понимание внутренних процессов разработки игр.

«Проявив усердие и талант, вы сможете построить карьерный путь от младшей позиции к ролям с более высокой ответственностью и творческими задачами», - обозначил эксперт.

Путь инди

«Многие талантливые разработчики предпочитают воплощать собственные идеи в жизнь, предпочитая «путь самурая», и становятся инди-разработчиками. В этом направлении геймдева вы будете ответственны за все аспекты создания игры – от концепции до выпуска и продвижения», - рассказал Пименов.

Это путь предпринимательства и самовыражения, который требует глубоких знаний в программировании, дизайне, музыке и маркетинге. Современные технологии и доступность обучающих материалов делают этот путь всё более реальным.

Такие платформы, как Steam или itch.io, предлагают инди-разработчикам возможность дотянуться до аудитории, получить признание, а также столкнуться со всеми подводными камнями геймдева и на собственном опыте освоить основные принципы создания игр.

Получение профильного образования

Сегодня образовательные программы предлагают гибкие подходы, позволяющие сочетать учебу с работой. Многие университеты и колледжи представляют курсы по игровой разработке, которые включают в себя не только теоретические знания, но и практические навыки. Они могут предлагать стажировки и наставничество от профессионалов индустрии, что является отличным способом закрепить знания на практике.

Есть и такие программы, которые дают возможность получить специализированные навыки в индивидуальном темпе, что особенно удобно для тех, кто уже работает в индустрии.

«Например, в университете «Синергия» с 2019 года продолжает свою работу факультет игровой индустрии и киберспорта, в рамках которого есть такие направления, как «Разработка игр», «Арт-художник в GameDev», «Менеджмент в игровой индустрии и кибеспорторте», «Менеджер метавселенных» и так далее», - привел пример преподаватель.

Совмещая работу с обучением, студенты могут глубже понять актуальные задачи индустрии и более эффективно применять новые знания на практике. Это также позволяет им построить портфолио реальных проектов, которое будет весьма ценным при поиске работы после окончания образовательной программы.

Опыт в области геймдева можно использовать и в смежных индустриях. Например, разработчики игр часто находят применение своим навыкам в сфере создания виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), а также в областях, связанных с 3D-моделированием. Специалисты по геймдизайну могут работать над созданием обучающих программ и симуляторов для различных отраслей, таких как медицина или авиация. Эти рынки тоже предлагают множество возможностей для карьерного роста и развития профессиональных навыков.

Эксперт добавил, что карьера в игровой разработке требует не только технических знаний и навыков, но и творческого подхода и умения адаптироваться к постоянно меняющейся технологической среде. Получение профессионального образования, опыт работы над реальными проектами и непрерывное саморазвитие являются ключевыми аспектами успешного построения карьеры в этой динамичной и перспективной сфере.

«Стремление к постоянному обучению и профессиональному росту поможет освоить важные инструменты и технологии, открыть широкие возможности для создания новаторских и влиятельных игровых проектов. Будущее за теми, кто готов учиться, экспериментировать и идти в ногу со временем. Именно таким людям предстоит вывести игровую индустрию к новым вершинам инноваций и творчества», - заключил специалист.