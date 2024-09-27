Эксперт перечислила простые техники для эффективного запоминания

Информацию проще запомнить, если изобразить ее с помощью картинок или символов, как в случае с техникой «Пиктограмм». Также можно связать все с помощью смысловой цепочки, сообщила РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Маргарита Глумова.

«При работе с большими объемами информации поможет использование специальных техник для эффективного запоминания, например, „Пиктограммы“. Информацию проще запомнить, если изобразить ее с помощью картинок или символов. Благодаря ассоциациям, которые вызовет изображение, изученный материал останется в памяти дольше», — сказала Глумова.

Она добавила, что, используя понятные символы и рисунки, человек создает в голове карту новых знаний. Это помогает быстрее и легче запоминать.

«Вместо того, чтобы запоминать элементы и факты по отдельности, вы связываете их в логическую историю или последовательность. Например, чтобы запомнить список слов, можно придумать историю, где каждое слово связано с предыдущим. Это помогает сделать информацию более понятной, так как создается яркий образ и связь между элементами», — рассказала специалист.

Глумова отметила, что этот метод особенно полезен, когда нужно запомнить вещи, которые идут друг за другом, например, шаги в каком-либо процессе или последовательность событий.