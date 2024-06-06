Эксперт перечислил тренды в страховании малого и среднего бизнеса

В области малого и среднего бизнеса активно растет спрос на страхование, но пока уровень проникновения страховых продуктов в рынок МСП еще мал. Для формирования любого бизнеса наличие полиса — эффективное решение. По этой причине страховая защита является неотъемлемой частью риск-менеджмента компаний в России. Об этом на сессии «Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала» в рамках ПМЭФ сообщил член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

Технологизация страхования

По его оценкам, недостаточная технологизация процесса и форма доставки страхования до МСП является одним из барьеров для развития рынка страхования таких компаний. На сегодняшний день любой пользователь может оформить страхование квартиры или полис ОСАГО буквально за два клика. Аналогичный подход необходимо внедрять и в корпоративный сегмент, в том числе и в МСП.

В ВСК активно внедряют технологии и сервисы по упрощению клиентского пути. Кампания развивает персональные кабинеты корпоративных продавцов и партнеров, а также внедряет инструменты API-интеграции. Благодаря этому реализуется экосистемный подход к корпоративному бизнесу и повышается эффективность работы страховщика. Также компания занимается цифровизацией продуктовой линейки для бизнеса, обеспечивая быстрый и бесшовный запуск новых страховых программ.

Агентскую и партнерскую сеть ВСК обеспечивают автоматизированными ресурсами, которые позволяют в краткие сроки оценить риск и запустить подготовку страхования. Партнерам компании доступно самостоятельное, без выхода из дома или офиса, оформления полисов страхования гражданской ответственности, имущества или же различных программ ДМС на маркетплейсе ВСК.

Другие способы популяризации продуктов для МСП

Масштабирование самих каналов продаж — другой способ повышения востребованности продуктов для МСП. Сотрудничество со специализированными площадками и маркетплейсами для поддержки МСП будет повышать конкуренцию среди страховщиков корпоративных клиентов и расширять клиентскую базу. Это поспособствует регулярному совершенствованию продуктовой линейки.

Выход на рынок франчайзинга также стал достижением ВСК в направлении развития бизнес-среды. В компании разработали гибкий продукт, который обеспечивает оптимальный старт собственного дела для потенциального франчайзинга. Партнер получит бизнес «под ключ» — начиная от брендирования офиса, заканчивая куратором ВСК для консультаций. Через полгода после запуска предложения, которое оказалось первым выходом на рынок франчайзинга среди страховщиков в России, проект ВСК вошел в список лучших отечественных франшиз.

«Для того, чтобы улучшить бизнес-показатели, компаниям необходимо снижать финансовые риски, стараться быть „антихрупкими“. Для этого игрокам сегмента МСП просто необходимо страхование. Мы планируем нарастить клиентскую базу именно за счет простоты и удобства оформления наших продуктов. Когда оформить страховой полис для бизнеса станет проще, чем сделать покупку на маркетплейсе. ВСК готов создавать гибкие продукты, учитывающие специфику и потребности каждой отрасли», — отметил Фролов.