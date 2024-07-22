Эксперт перечислил правила безопасности при встрече с кибермошенниками

Встречи с кибермошенниками в наше время не редкость, поэтому важно строго придерживаться правил безопасности, чтобы избежать проблем в жизни и не повестись на уловки преступников, заявил РИАМО эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

Если человеку звонит незнакомец и представляется сотрудником банка, нужно сразу самостоятельно перезвонить в банк. Если родственник звонит с незнакомого номера, обязательно наберите близкого человека сами.

«Нельзя доверять ни звуку, ни картинке в интернете. Благодаря генеративным нейросетям подделки выглядят реалистично и качественно. Подделать голос и лицо могут по одному фото и 10 секундам записи голоса», — отметил специалист.

Иногда остаются сомнения, либо же человек не может определить обман. В таком случае лучше проверить собеседника: уточнить дату рождения, ФИО, место работы, рабочее удостоверение.

«Иногда нужно задавать даже локальные вопросы для проверки. Например, как называется „Макдональдс“ в России, в составе какой страны находится Крым. Идеально, если на этом этапе мошенник затрудняется ответить или бросает трубку. Но чаще всего от лишних вопросов и информации мошенники начинают отвечать агрессивно и давить. Это ярко-красный флаг определяющий обман», — заключил Алексеев.