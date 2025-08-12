Эксперт перечислил, что не стоит делать в соцсетях, чтобы не стать жертвой вербовщиков

Эксперт-религиовед, член экспертного совета Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко заявил, что в России продолжают фиксировать случаи, когда граждане, нередко подростки и пенсионеры, становятся жертвами вербовщиков, действующих в интересах Украины, передает «Царьград» .

Ключевую роль в этих схемах играют технологии социальной психологии и ИИ.

«Когда происходят такие случаи, у нас возникает недоумение: а почему бабушка пошла поджигать военкомат, почему молодые люди, не используя критическое мышление, поджигают релейные шкафы? А потому что вербовщики используют технологии социальной психологии, в том числе с подключением искусственного интеллекта. Например, в Днепре и Николаеве работают центры, где задействованы русскоязычные специалисты и квалифицированные психологи, служащие СБУ и ГУР Минобороны Украины», — поделился он.

По словам эксперта, такие центры уже используют искусственный интеллект, чтобы быстро оценить потенциального исполнителя преступления и подобрать подход к нему.

ИИ помогает вербовщикам выявлять и другие уязвимости, включая нарушения когнитивных способностей: