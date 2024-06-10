Эксперт Пашин рассказал, как помогают соцработникам в России

Труд социальных работников на каждодневной основе требует больших усилий и эмоциональной вовлеченности. Вся система социальной помощи в РФ направлена на поддержку наиболее уязвимых групп населения во всех без исключения регионах. Об этом РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

Отдельное место занимают те социальные работники, которые оказывают помощь пожилым людям: поддержка в домах-интернатах и в домашних условиях, содействие людям старшего возраста, проживающим в отдаленных деревнях и селах в том, чтобы добраться до медицинских учреждений и многие другие проявления помощи.

«Так, если в 2018 году социальными услугами было охвачено 3,4 млн людей старшего возраста и инвалидов, то в 2023 году этот показатель увеличился почти в 2,5 раза и составил около 8,4 млн человек», - сказал политолог.

В настоящее время важным направлением социальной поддержки является помощь ветеранам СВО и их семьям. В этом значительную роли играет государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России Владимира Путина.

Фонд содействует оказанию всей необходимой социальной, медицинской, психологической и юридической помощи, способствует предоставлению медицинской реабилитации и профессиональному переобучении и адаптации к мирной жизни тем, кто прошел тяжелые испытания на своем пути.

«Конечно, у защитников нашей страны и их семей периодически возникает ряд вопросов, которые необходимо решать оперативно, и зачастую эти вопросы и методы их решения носят точечный характер. Фонд служит тем «единым окном», где можно получить все необходимые разъяснения, а главное найти поддержку и помощь», - добавил Пашин.