Эксперт ответила, почему бесплатные дополнительные занятия не заменят репетитора

Основатель студии обучения и контента «Вечерний Кафка» и курсов для школьников «Талантливый Тин» Зарина Судоргина-Карлович рассказала, сможет ли инициатива замены репетиторов бесплатными дополнительными занятиями действительно принести эффект, сообщает Газета.ru .

Как отметила эксперт, потребность в дополнительных платных занятиях для школьников обусловлена несколькими причинами. Одной из них является нехватка времени в школе на качественную подготовку, так как школа не обязана подготавливать детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Также бесплатные и платные занятия воспринимаются ребенком по-разному. Бесплатные в школе ощущаются навязанными, а платные с репетитором ценятся больше. Во-вторых, школьная программа зачастую не соответствует экзаменационным заданиям.

Судоргина-Карлович добавила, что создатели проекта обещают, что Минпросвещения и Рособрнадзор работают над сближением школьных программ и экзаменационных вопросов Единого госэкзамена. Однако, по мнению специалиста, чиновники не знают о том, что к 11 классу 50% школьной программы забывается. Поэтому самостоятельная подготовка к экзаменам почти невозможна.

Несмотря на доступность бесплатного образования, полностью исключить помощь репетиторов, по словам эксперта, невозможно. Так как для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ школьникам необходим индивидуальный подход и поддержка.

«Однако одна из инициатив взаимодополнения, когда бесплатное и платное образование дополняют друг друга, формируя комплексный подход, кажется жизнеспособной. При условии, что бесплатные услуги по качеству смогут сравниться с частными уроками с их индивидуальным подходом, гибким графиком и ориентацией на результат», — заключила Судоргина-Карлович.