Эксперт ответила, как гаджеты влияют на речь и словарный запас ребенка

Современные дети растут в цифровом окружении, где гаджеты стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Специалист в области коррекционной педагогики Наталья Абузарова ответила, как устройства влияют на формирование речи и словарного запаса ребенка. Она заявила, что, несмотря на легкость общения через технологии, это может привести к упрощению речи, сообщает «Вечерняя Москва».

Дети, общающиеся с голосовыми помощниками и чат-ботами, не формируют сложные предложения, что ограничивает их языковую гибкость. Часто они заменяют текстовые сообщения на эмодзи, что делает общение менее выразительным и точным. В результате дети теряют навык полноценного вербального общения, при этом ограничиваясь краткими фразами и простыми запросами.

Хотя цифровые технологии могут познакомить детей с новыми словами, это не всегда приводит к их активному использованию в реальной жизни. Многие термины, встречаемые в играх или приложениях, по мнению специалиста, не находят отражения в общении между детьми, что препятствует расширению словарного запаса. Более того, доступ к ненормативной лексике в интернете может стать причиной нецелесообразного использования таких слов в кругу сверстников.

Долгое время за гаджетами негативно сказывается и на внимании детей, отметила Абузарова. Им становится труднее сосредотачиваться на длительных задачах, таких как чтение или решение головоломок, что затрудняет их способность к глубокой переработке информации и запоминанию новых слов.

Чтобы минимизировать влияние технологий на развитие речи, родителям стоит контролировать экранное время ребенка, ограничивая его до одного–двух часов в день. Важно также поощрять живое общение, так как взаимодействие с родителями и сверстниками способствует развитию сложных речевых навыков.

«Книги учат ребенка правильному построению фраз, знакомят с новыми словами и выражениями, развивают воображение и способность к аналитическому мышлению», — добавила эксперт.