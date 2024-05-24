Эксперт оценила развитие района Филевский парк

В столичном районе Филевский парк по программе реновации готовы 2 комплекса — в Береговом проезде и на Большой Филевской улице, строится еще 2 новостройки и одна проектируется. Все дома делают с безбарьерной средой, рядом с ними обустраивают спортивные и детские площадки, зоны для отдыха, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Район Филевский парк имеет конкурентное преимущество среди ближайших районов – с одной стороны удобное транспортное расположение и близость к центру, с другой стороны большая зеленая рекреационная зона – Филевский парк. Внутри района происходит постепенное обновление жилого фонда по программе реновации: уже сданы 2 комплекса на Береговом проезде и Большой Филевской улице, где больше 1 тыс. человек уже получили новые квартиры», - отметила директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

Всего же расселят порядка 6,5 тыс. жителей Москвы из 35 домов. Параллельно улучшается транспортная доступность района.

«Градостроительное развитие территории влечет за собой обновление транспортной доступности, и с этим в районе ведется активная работа: станция Фили вошла в состав МЦД-1, уже организованы 12 новых маршрутов наземного городского транспорта, построили Проектируемый проезд №2017, связывающий Большую Филевскую улицу с Береговым проездом», - уточнила Ахсянова.

По ее словам, в районе реализуется программа по развитию велопешеходных и автомобильных мостов, которые соединят районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Появятся новые пешеходные и веломаршруты, объекты спорткомплекса «Крылатское» станут доступнее для жителей районов Филевский Парк и Фили-Давыдково, и будет стимул для развития уличного спорта.

«В планах - запуск ручного электротранспорта до причала "Парк "Фили", благодаря которому можно будет взглянуть на город с новой перспективы», - добавила эксперт.

В районе организовали 12 новых маршрутов наземного городского транспорта. Возводится мост через реку Москву в створе Берегового проезда.

Ведется много работы по созданию социнфраструктуры и благоустройству Филевского Парка. В порядок привели поликлиники, благоустраиваются зоны для прогулок и отдыха, спортобъекты и дворы. Открыт Единый центр поддержки для участников СВО и членов их семей.