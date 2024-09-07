Эксперт: открытие новой линии метро говорит о комплексном подходе к развитию столицы

Сегодня в столице был открыт первый участок Троицкой линии метро с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Рядом с ними находятся крупные вузы, научные и медицинские учреждения, другие инфраструктурные объекты.

«На станциях все сделано для максимального комфорта пассажиров. Установили турникеты, в том числе с оплатой по биометрии, автоматы и терминалы по продаже билетов и понятную навигацию. А перевозят пассажиров только самые современные составы — „Москва-2024“», — уточнил градоначальник.

Новые станции в пешей доступности получили порядка 800 тыс. человек, проживающих в районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка.

Архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец добавила, что ввод новой линии метро — не только важнейший градостроительный аспект в обеспечении жителей присоединенных территорий необходимой транспортной инфраструктурой. Это еще и заявление столицы о принципиальности комплексных подходов в развитии, не смотря на перепады в международной экономике.

«Транспортный каркас — это артерии в экономике любой страны. Для Московской агломерации в частности, входящей ТОП-5 агломераций мира, это инструмент, формирующий до четверти всего ВВП нашей страны по ППС. Планомерное комплексное развитие инфраструктуры агломерации обеспечило ей прирост экономики за последние 10 лет на примерно 30%. Это говорит о правильности принятого изначально вектора развития», — прокомментировала Муринец.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о новых технологиях, применяемых для строительства столичного метрополитена.

«На крыше станции „Потапово“ смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи»», — подчеркнул он.

Открытие первого участка Троицкой линии снизит нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки, проспект Вернадского и Ленинский, Профсоюзную улицу и другие ближайшие улицы.