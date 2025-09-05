Эксперт опроверг слухи о слежке через мессенджер MAX

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что слухи о слежке через российский мессенджер MAX не соответствуют действительности.

Владимир Зыков, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, прокомментировал распространенные опасения по поводу безопасности мессенджера MAX. По его словам, теории заговора вокруг приложения связаны с боязнью пользователей и агрессивной рекламой.

MAX — российский национальный мессенджер от компании VK, который поддерживает обмен сообщениями, голосовую и видеосвязь, а также интеграцию с государственными и финансовыми сервисами, включая цифровой ID и электронную подпись. Несмотря на это, вокруг приложения распространяются мифы о возможном скрытом наблюдении.

«MAX не был создан для того, чтобы за пользователями следили. Если бы у холдинга VK было такое желание, это можно было бы реализовать через другие сервисы, такие как «Одноклассники», «ВКонтакте» или почта Mail.ru», — пояснил Зыков в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что у MAX нет разрешения на скрытое использование камеры или микрофона.

«В приложении используются современные технологии, которые не позволяют вести тайную аудио- или видеосъемку: при активации камеры или микрофона у пользователя появляется соответствующий значок. Также у MAX отсутствует возможность включения этих функций в фоновом режиме», — добавил он.

С 1 сентября 2025 года мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на новые смартфоны и планшеты в России.