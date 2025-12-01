Эксперт опроверг слухи о массовом отключении интернета из-за VPN

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что информация о массовом отключении домашнего интернета из-за использования VPN не соответствует действительности и является искажением фактов, сообщает RT .

Бедеров опроверг слухи о планируемом массовом отключении интернета для пользователей VPN. Он пояснил, что российские провайдеры действительно применяют технические средства противодействия угрозам и технологию глубокого анализа пакетов (DPI) для выявления VPN-протоколов. При обнаружении такого соединения трафик может быть заблокирован или замедлен, а серверы, определенные как VPN-узлы, могут попасть в черные списки.

Эксперт подчеркнул, что полное отключение услуги возможно только по веским основаниям, например, по решению суда или при неуплате за интернет.

«Само по себе использование VPN не является прямым нарушением закона для обычного пользователя», — отметил Бедеров.

Он добавил, что с 1 сентября 2025 года использование VPN при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством. Массовое отключение абонентов экономически невыгодно операторам и может привести к сбоям в работе бизнеса, поскольку корпоративные VPN, банковские соединения и удаленный доступ к рабочим ресурсам также используют шифрование.

Бедеров пояснил, что симптомы, описанные в интернет-слухах, могут наблюдаться при блокировке отдельных VPN-протоколов, но это не означает полного отключения интернета.

«В таких случаях DPI просто разрывает конкретное соединение, а не полностью обрывает доступ в Сеть», — пояснил эксперт.

