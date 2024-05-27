Эксперт Онуфриенко высказался о планируемом убийстве Буданова*

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко назвал бездоказательными утверждения Киева о том, что задержанные СБУ полковники из охраны украинского президента Владимира Зеленского якобы имели контакты с Россией.

Ранее двух задержанных полковников из охраны Зеленского заподозрили в подготовке покушения на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* и других официальных лиц, в том числе и на самого главу государства.

По мнению Онуфриенко, если бы эта информация была правдивой, то главу ГУР уже давно бы устранили. Однако удар не наносится, поскольку последующий шаг чреват еще более плохими последствиями, уверен эксперт.

«В результате, начиная с наступления прошлым летом на грабли, провал за провалом. Пусть так будет и дальше, пусть там будут Будановы*, Сырские, Зеленские — они „отлично“ работают. Уничтожать их нет никакой необходимости», — подчеркнул Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

Аналитик добавил, что место главного украинского разведчика может занять кто угодно, однако приказы все равно продолжат отдавать иные люди в других городах.

*внесен в список террористов и экстремистов.