Эксперт объяснила, в каких случаях можно уволиться без отработки

Сотрудники могут уволиться без обязательной двухнедельной отработки в ряде случаев, например при поступлении в учебное заведение, выходе на пенсию или наличии уважительных причин, сообщает Sputnik .

Трудовое законодательство России обычно требует от сотрудника отработать 14 дней после подачи заявления об увольнении. Однако существуют исключения, когда отработка не обязательна.

Эксперт по трудовому праву компании «Бридж групп» Валентина Яковлева рассказала, что без отработки могут уволиться сотрудники, поступающие в образовательные учреждения или выходящие на пенсию. Для некоторых категорий работников действуют особые сроки уведомления: генеральные директора должны предупредить руководство за месяц, а сотрудники на испытательном сроке — за три дня. При срочном трудовом договоре до двух месяцев также достаточно предупредить за три дня.

«Есть еще одна особая категория — сотрудники, увольняющиеся по уважительной причине», — отметила Яковлева.

Эксперт пояснила, что уважительные причины не закреплены в законе и рассматриваются индивидуально. К таким причинам могут относиться военная служба, тяжелая болезнь сотрудника или члена семьи, а также переезд в другой город. В случае отказа отрабатывать без уважительной причины работодатель может уволить сотрудника за прогулы, и за этот период зарплата не выплачивается.

Яковлева добавила, что сотрудник может взять отпуск на время отработки, чтобы не выходить на работу и получить положенные выплаты по закону.

